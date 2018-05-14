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Футболист Семак прибыл в офис «Газпрома» в Петербурге
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    Футболист Семак прибыл в офис «Газпрома» в Петербурге

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    Футболист Семак прибыл в офис «Газпрома» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 мая. Футболиста и тренера Сергея Семака заметили в понедельник у офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

    Бывший игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» замечен в понедельник, 14 мая, у офиса «Газпрома», где проходят заседания совета директоров сине-бело-голубых. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Георгий Черданцев. Он отметил, что Семак около трех часов дня прибыл в офис «Газпрома».

    «Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака», — написал Черданцев.

    Ранее сообщалось о том, что большинство болельщиков петербургского «Зенита» хотят видеть на посту главного тренера клуба Сергея Семака.

    Автор: Алексей Громов
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