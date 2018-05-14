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Комиссия петербургского ЗакСа одобрила установку мемориальной доски писателю Гранину
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    Комиссия петербургского ЗакСа одобрила установку мемориальной доски писателю Гранину

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    Комиссия петербургского ЗакСа одобрила установку мемориальной доски писателю Гранину

    Санкт-Петербург, 14 мая. Мемориальную доску писателю Даниилу Гранину установят на улице Малая Посадская. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

    Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания одобрила проект постановления «Об установке мемориальной доски Д.А. Гранину» на заседании, которое состоялось в понедельник, 14 мая. Так, мемориальную доску Почетному гражданину города, писателю Даниилу Гранину установят на улице Малая Посадская, дом №8.

    Напомним, именем писателя назвали библиотеку, расположенную в Невском районе города, где в ближайшее время появится культурно-просветительский центр. 

    Автор: Алексей Громов
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