Комиссия петербургского ЗакСа одобрила установку мемориальной доски писателю Гранину

Санкт-Петербург, 14 мая. Мемориальную доску писателю Даниилу Гранину установят на улице Малая Посадская. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания одобрила проект постановления «Об установке мемориальной доски Д.А. Гранину» на заседании, которое состоялось в понедельник, 14 мая. Так, мемориальную доску Почетному гражданину города, писателю Даниилу Гранину установят на улице Малая Посадская, дом №8.

Напомним, именем писателя назвали библиотеку, расположенную в Невском районе города, где в ближайшее время появится культурно-просветительский центр.