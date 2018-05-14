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Около двух тысяч петербуржцев пострадали от укусов клещей
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    Около двух тысяч петербуржцев пострадали от укусов клещей

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    Около двух тысяч петербуржцев пострадали от укусов клещей

    Санкт-Петербург, 14 мая. Около двух тысяч человек обратились с жалобами на укусы клещей в больницы Санкт-Петербурга.

    Соответствующую информацию передает городское управление Роспотребнадзора. Так, 1 939 челок обратились за помощью в медицинские учреждения в период с 19 апреля, в свою очередь, из данного числа пострадавших от укусов клещей числятся 416 детей до 17 лет.

    «На территории Петербурга пострадали 163 человека, более трети из них – 61 человек – на территориях Пушкинского района и Павловска», — подчеркнули в ведомстве. 

    Врачи зафиксировали один случай клещевого вирусного гепатита и два случая клещевых боррелиозов у взрослых. Отметим, что самым опасным признан Пушкинский район.

    Автор: Алексей Громов
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