Около двух тысяч петербуржцев пострадали от укусов клещей

Санкт-Петербург, 14 мая. Около двух тысяч человек обратились с жалобами на укусы клещей в больницы Санкт-Петербурга.

Соответствующую информацию передает городское управление Роспотребнадзора. Так, 1 939 челок обратились за помощью в медицинские учреждения в период с 19 апреля, в свою очередь, из данного числа пострадавших от укусов клещей числятся 416 детей до 17 лет.

«На территории Петербурга пострадали 163 человека, более трети из них – 61 человек – на территориях Пушкинского района и Павловска», — подчеркнули в ведомстве.

Врачи зафиксировали один случай клещевого вирусного гепатита и два случая клещевых боррелиозов у взрослых. Отметим, что самым опасным признан Пушкинский район.