Набережные Петербурга избавляют от незаконных пристаней для экскурсионных лодок

Санкт-Петербург, 14 мая. «Мостотрест» демонтировал незаконные приспособления для швартовки маломерных судов в Санкт-Петербурге.

Обращение о нарушениях направили сотрудники организаций в правоохранительные органы. Так, на участке набережной Мойки между первым и вторым Садовыми мостами обнаружили незаконные места стоянок для маломерных судов, на которых осуществляются нелегальные экскурсии, передает пресс-служба организации.

Сотрудники «Мостотреста» в рамках проверки обнаружили колья и зацепы для швартовки судов, установленные на набережной, которые к настоящему моменту демонтированы. Кроме этого, водолазы подняли со дна реки множество креплений для маломерных судов.

Отметим, что организация «Мостотрест» следит за набережными города уже второй год.