 В Петербурге не пойдут московским путем

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности решил не вмешиваться в ситуацию с неоплатой парковки в центре города.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, как 1,5 млрд штрафов прошли мимо городского бюджета из-за несовершенства законодательства и нерасторопности чиновников Петербурга.

При этом их московские коллеги еще в 2012 году придумали эффектное решение, которое позволило эвакуировать из зоны платной парковки на штрафстоянку автомобили без номеров или с закрытыми регистрационными знаками, после чего заявившийу права на машину владелец получал штраф за неуплату.

Столичная практика, ставшая возможной благодаря постановлению Антитеррористической комиссии Москвы, призвавшему считать автомобили с закрытыми номерами на платнйо парковке террористической угрозой, хоть и вызывает вопросы у прокуратуры, но стимулирует водителей своевременно оплачивать стоянку. А в Петербурге платную парковку оплачивают только 13 процентов водителей.

Федеральное агентство новостей обратилось в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города, при котором собирается Антитеррористическая комиссия Петербурга, с вопросом, не стоит ли перенять опыт столицы?

В Смольном, подумав месяц, решили, что мы пойдем своим путем. Тем более что законопроект, предлагающий подобные изменения в федеральном законодательстве, уже рассматривался Госдумой и был отклонен. Там считают, что «наличие на парковках автомобилей с нечитаемыми или отсутствующими номерами напрямую не влияет на уровень террористической угрозы».

Кроме того, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности уверены, что вопросы несовершенства законов — это не их дело.

«Ответственность за парковку и стоянку транспортных средств с нечитаемыми или отсутствующими номерами в настоящее время не установлена. Вопросы, связанные с несовершенством законодательства в области организации платного парковочного пространства, не входят в компетенцию Антитеррористической комиссии Петербурга», — гласит официальный ответ петербургских чиновников.

Впрочем, месяцем ранее чиновники комитета по развитию транспортной инфраструктуры также возложили ответственность за будущее платной парковки Петербурга на федеральных парламентариев.