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Главгосэкспертиза одобрила укрепление и благоустройство набережных у «Лахта-центра» в Петербурге
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    Главгосэкспертиза одобрила укрепление и благоустройство набережных у «Лахта-центра» в Петербурге

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    Главгосэкспертиза одобрила укрепление и благоустройство набережных у «Лахта-центра» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 мая. Проект берегоукрепления восточной и южной набережных у «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге одобрила Главгосэкспертиза.

    Восточная и южная набережные у самого высокого небоскреба Европы «Лахта-центра» будут укреплены. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

    «На центральном участке восточной набережной обустроят многоуровневое берегоукрепление, стилизованное под спуск к воде, с промежуточными площадками. Проектом предусмотрена отделка секции гранитом и установка малых архитектурных форм», — подчеркивается в сообщении.

    Планируется, что свайный ростверк, длина которого составит почти 547 метра соорудят на южной набережной. В свою очередь, на восточной набережной появятся два типа берегоукрепительных сооружений, а именно, ростверк в 164,6 метра и больверк в 299,1 метров.

    Отметим, строительство небоскреба планируют завершить до конца 2018 года, его возведение началось в 2012 году. В октябре прошлого года высота строящегося объекта составляла 374 метра. Небоскреб стал самым высоким зданием на территории Европы, обогнав башню «Восток» в Москве.

    Автор: Ксения Пудовкина
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