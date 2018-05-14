Петербургские общественники проверили качество тушенки в магазинах города

Санкт-Петербург, 14 мая. Петербургские общественники проверили тушеную говядину и свинину в магазинах города и обнаружили, что девять из десяти банок тушенки разных марок оказались подделками.

Как передает организация «Общественный контроль», в девяти из десяти банок тушенки с маркировкой «ГОСТ 32125-2013» содержание жира оказалось выше 17%, а белка — ниже 15%, что не является нормой госстандарта.

Так, производители тушенки используют дешевую обрезь с низким содержанием мяса и большим процентом жира. Все это делается с целью экономии. Кроме этого, в продукте были обнаружены каррагинан и соевый белок. Данных примесей не должно быть в тушенке.

Специалисты напоминают жителям и гостям города, что настоящая тушенка стоит не дешевле 180 рублей за банку, масса которой составляет 325 граммов.