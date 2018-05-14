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Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Петербурге
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    Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Петербурге

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    Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 мая. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на севере Санкт-Петербурга: столкнулись маршрутка и автобус, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

    По предварительным данным, автомобильная авария случилась в понедельник, 14 мая, около 9:40 часов утра на проспекте Науки: произошло столкновение маршрутки К-193 и автобуса марки «НефАЗ». 

    «В результате ДТП в автобусе ПАЗ пострадали два мужчины и две женщины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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