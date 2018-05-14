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Строительная плита рухнула на мужчину в Петербурге
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    Строительная плита рухнула на мужчину в Петербурге

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    Строительная плита рухнула на мужчину в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 мая. Страшное чрезвычайное произошло в Санкт-Петербурге: строительная плита рухнула на мужчину.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали мужчину, на которого рухнула строительная плита в воскресенье, 13 мая, у дома №50 по улице Коммуны. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Мужчина получил переломы челюсти, ребер, закрытую травму груди и многочисленные ушибы. В настоящее время врачи Александровской больницы борются за его здоровье. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося после того, как состояние пострадавшего улучшится, и он сможет говорить.

    Автор: Алексей Громов
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