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Стало известно, когда появится Wi-Fi на станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге
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    Стало известно, когда появится Wi-Fi на станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге

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    Стало известно, когда появится Wi-Fi на станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 мая. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi на новых станциях метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» и «Беговая» летом.

    Об этом сообщает iReactor со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе подземки Петербурга. Так, летом текущего года на станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая», которые откроют ко Дню города, появится бесплатный Wi-Fi.

    Напомним, открытие станции «Новокрестовская» и «Беговая» запланировано ближе к 27 мая, Дню города. В воскресенье, 13 мая, «Новокрестовскую» открыли в тестовом режиме с 10.00 до 19.00 на время футбольного матча между петербургским «Зенитом» и ФК «СКА-Хабаровск» на стадионе «Санкт-Петербург».

    Автор: Алексей Громов
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