Майская жара в Петербурге установила новый температурный рекорд

Санкт-Петербург, 14 мая. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о температурных рекордах в мае.

Воскресная жара 13 мая стала рекордной для этого дня текущего месяца, преодолев температурные показатели в 2010 году. Об этом сообщает на своей странице в Facebook главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.