Майская жара в Петербурге установила новый температурный рекорд
Санкт-Петербург, 14 мая. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о температурных рекордах в мае.
Воскресная жара 13 мая стала рекордной для этого дня текущего месяца, преодолев температурные показатели в 2010 году. Об этом сообщает на своей странице в Facebook главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
«Не выдержав напора природы, максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 13 мая пала под лучами палящего солнца. 14 и 15 мая угроза для максимальной температуры реальная. Сегодня точно перекроем, завтра, скорее всего, тоже», — сообщил на своей странице в Facebook Александр Колесов.