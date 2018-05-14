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Майская жара в Петербурге установила новый температурный рекорд
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    Майская жара в Петербурге установила новый температурный рекорд

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    Майская жара в Петербурге установила новый температурный рекорд

    Санкт-Петербург, 14 мая. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о температурных рекордах в мае.

    Воскресная жара 13 мая стала рекордной для этого дня текущего месяца, преодолев температурные показатели в 2010 году. Об этом сообщает на своей странице в Facebook главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

    «Не выдержав напора природы, максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 13 мая пала под лучами палящего солнца. 14 и 15 мая угроза для максимальной температуры реальная. Сегодня точно перекроем, завтра, скорее всего, тоже», — сообщил на своей странице в Facebook Александр Колесов.

    Автор: Алексей Громов
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