Поезд «Аллегро» прибыл в Петербург с опозданием на час из-за лесных пожаров

Санкт-Петербург, 14 мая. Скоростной поезд «Аллегро» прибыл из Хельсинки в Санкт-Петербург с опозданием на час из-за лесного пожара на границе двух стран.

Вечерний скоростной поезд «Аллегро» прибыл в Северную столицу с опозданием на час. Причиной задержки стал лесной пожар на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от сотрудников финской железнодорожной компании VR, которая обслуживает поезд «Аллегро». Они подчеркнули:

«…поезд «Аллегро» по дороге из Петербурга вынужден был ждать два часа, пока пожарные ликвидируют пожар. Только потом мы отправились в Хельсинки. А поскольку тот же поезд едет назад в Петербург, — то назад мы тоже опаздываем. Из Хельсинки мы отправились с опозданием в один час 18 минут».

Так, пассажиры поезда оказались у закрытого метро, следовательно, они могут потребовать компенсацию.