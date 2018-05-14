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Болельщики «Зенита» рассказали, кого хотят видеть главным тренером клуба
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    Болельщики «Зенита» рассказали, кого хотят видеть главным тренером клуба

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    Болельщики «Зенита» рассказали, кого хотят видеть главным тренером клуба

    Санкт-Петербург, 14 мая. Большинство болельщиков петербургского «Зенита» хотят видеть на посту главного тренера клуба Сергея Семака.

    Опрос, связанный с определением кандидата на пост главного тренера сине-бело-голубых, появился в воскресенье, 13 мая, в официальной группе петербургского клуба в социальной сети «ВКонтакте»: «Как вы считаете, какой тренер, на ваш взгляд, лучше всего подойдёт «Зениту» в новом сезоне?».

    Так, к утру понедельника около 45 тысяч человек приняли участие в опросе, лидирующие позиции четырех других кандидатов занял Сергей Семак, работающий в настоящий момент в «Уфе» и выступавший за «Зенит».

    Напомним, Роберто Манчини провел последний матч на посту наставника «Зенита», он возвращается в Италию.

    Автор: Алексей Громов
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