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Петербуржцы стояли в многокилометровых пробках на въезде в город
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    Петербуржцы стояли в многокилометровых пробках на въезде в город

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    Петербуржцы стояли в многокилометровых пробках на въезде в город

    Санкт-Петербург, 14 мая. Жители и гости Санкт-Петербурга стояли в многокилометровых пробках на въезде в город.

    Как сообщает «Петербургский дневник», в воскресенье, 13 мая, многокилометровые пробки образовались на Новоприозерском шоссе от Токсовского шоссе до КАД, Киевском, Московском и Мурманском шоссе, также трудно было проехать от улицы Славы до КАД и на Приморском шоссе, от Средней улицы до Репино.

    Отметим, что некоторые пробки достигали десяти километров, а скорость движения на участках затора составляла, самое минимальное, — два километра в час, в свою очередь, загруженность дорог в самом городе составляла всего один балл.

    Автор: Алексей Громов
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