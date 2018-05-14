Петербуржцы стояли в многокилометровых пробках на въезде в город

Санкт-Петербург, 14 мая. Жители и гости Санкт-Петербурга стояли в многокилометровых пробках на въезде в город.

Как сообщает «Петербургский дневник», в воскресенье, 13 мая, многокилометровые пробки образовались на Новоприозерском шоссе от Токсовского шоссе до КАД, Киевском, Московском и Мурманском шоссе, также трудно было проехать от улицы Славы до КАД и на Приморском шоссе, от Средней улицы до Репино.

Отметим, что некоторые пробки достигали десяти километров, а скорость движения на участках затора составляла, самое минимальное, — два километра в час, в свою очередь, загруженность дорог в самом городе составляла всего один балл.