Санкт-Петербург, 14 мая. Экспозиция работ современных художников «Музей — театр» начнет работать в Санкт-Петербурге.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные от организаторов, выставка под названием «Музей - театр» начнет свою работу 14 мая в пять часов вечера.

«Оказавшись в зрительном зале — оглянитесь! Слышите споры о значении актера в театральном мире? — Это на размышления наталкивает работа «Главный ответ» Дарьи Шкелевой. А об актерском мастерстве заставляет задуматься «Талант» Алексея Грибеля», — отмечают организаторы выставки.

Так, экспозиция будет представлена в стенах нового выставочного зала Музея городской скульптуры. Зрители смогут увидеть работы работы Василиссы Саврасовой и Марии Звонаревой под названиями «Зрительный зал» и «Вдохновение», эскиз к спектаклю «Геркулес и авгиевы конюшни» и макет к «Макбету» Александры Першай.