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Полузащитник «Зенита» Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры
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    Полузащитник «Зенита» Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры

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    Полузащитник «Зенита» Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры

    Санкт-Петербург, 14 мая. Полузащитник петербургского «Зенита» Виктор Файзулин планирует после окончания действия договора с клубом уйти из футбола.

    Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА и чемпион России, выступающий в команде сине-бело-голубых уйдет из футбола, по окончании контракта с ФК «Зенит» уйдет из футбола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Ухожу из футбола. На сто процентов. Но остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть один футбольный проект. Какой именно — не хочу говорить».

    Отметим, футболист выступает за петербургский клуб «Зенит» с 2008 года, за десять лет он выиграл достаточно большое количество наград, в том числе, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Автор: Алексей Громов
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