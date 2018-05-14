Полузащитник «Зенита» Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры

Санкт-Петербург, 14 мая. Полузащитник петербургского «Зенита» Виктор Файзулин планирует после окончания действия договора с клубом уйти из футбола.

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА и чемпион России, выступающий в команде сине-бело-голубых уйдет из футбола, по окончании контракта с ФК «Зенит» уйдет из футбола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ухожу из футбола. На сто процентов. Но остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть один футбольный проект. Какой именно — не хочу говорить».

Отметим, футболист выступает за петербургский клуб «Зенит» с 2008 года, за десять лет он выиграл достаточно большое количество наград, в том числе, Кубок и Суперкубок УЕФА.