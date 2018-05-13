Мужчина утонул в пруду в Купчино

Санкт-Петербург, 13 мая. На улице Дмитрова в пруду утонул мужчина 46 лет.

Во Фрунзенском районе мужчина решил открыть купальный сезон в пруду на улице Дмитрова. Желание охладится привело к трагическим последствиям. Мужчина отплыл далеко от берега, а выплыть уже не смог.

Очевидцы сообщают, что инцидент не отбил у свидетелей трагедии желание отдыхать. На пруду по прежнему многие загорают, жарят шашлыки, но желающих искупаться больше нет.

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях около 16.00 13 мая. Позже информацию и гибели 46-летнего мужчины подтвердили в ГУ МЧС. Тело мужчины извлекли из водоема спасали и водолазы, которые прибыли на место происшествия.