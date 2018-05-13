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Мужчина утонул в пруду в Купчино
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    Мужчина утонул в пруду в Купчино

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    Мужчина утонул в пруду в Купчино

    Санкт-Петербург, 13 мая.  На улице Дмитрова в пруду утонул мужчина 46 лет.

    Во Фрунзенском районе мужчина решил открыть купальный сезон в пруду на улице Дмитрова. Желание охладится привело к трагическим последствиям. Мужчина отплыл далеко от берега, а выплыть уже не смог.

    Очевидцы сообщают, что инцидент не отбил у свидетелей трагедии желание отдыхать. На пруду по прежнему многие загорают, жарят шашлыки, но желающих искупаться больше нет.

    О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях около 16.00 13 мая. Позже информацию и гибели 46-летнего мужчины подтвердили в ГУ МЧС. Тело мужчины извлекли из водоема спасали и водолазы, которые прибыли на место происшествия.

    Автор: Софья Куликова
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