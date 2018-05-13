Манчини назвал причину своего ухода из «Зенита»

Санкт-Петербург, 13 мая. Итальянский тренер «Зенита» принял решение покинуть пост три месяца назад.

Главный тренер ФК «Зенит» Роберто Манчини принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Хочу подчеркнуть, что инициатива уйти из «Зенита» — исключительно моя. Во многом это связано с семейными обстоятельствами», — заявил Манчини.

По словам бывшего тренера команды, решение никак не связано с клубом или со сборной, оно было принято три месяца назад. Также он сообщил, что команда не знала об уходе тренера до последнего. Слухи дошли до игроков около десяти дней назад, когда информация просочилась в СМИ. Официальное подтверждение футболисты «Зенита» услышали только сегодня.

Ранее появилась информация, что Манчини претендует на работу в сборной Италии. Бывший тренер «Зенита» прокомментировал слухи.

«На данный момент абсолютно никаких договоренностей о работе в сборной Италии нет, не могу подтвердить, что займу пост главного тренера сборной. Неправильно было бы вести переговоры до момента, когда контракт был разорван, о чем объявили сегодня, это было бы против правил», — рассказал бывший тренер «Зенита».

Сегодня стало известно, что ФК «Зенит» досрочно расторгнул контракт с главным тренером Роберто Манчини.

Напомним, матч на стадионе «Санкт-Петербург» завершился бескомпромиссной победой «Зенита».