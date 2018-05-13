Патриарх Кирилл освятил Измайловский собор в Петербурге после реставрации

Санкт-Петербурга, 13 мая. Собору подарили иконы Ангела-хранителя, Божией Матери "Иверской" и великомученика Пантелеимона.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, расположенный в Петербурге на Измайловском проспекте. Реставрация собора затянулась на многие десятилетия и завершилась только прошлом году.

"Я вспоминаю этот собор: еще будучи мальчиком, я тут гулял, спрашивал родителей своих, почему тут нет службы. Казалось, что этот собор никогда не возродится к жизни, как и другие храмы тогдашнего Ленинграда, а уж если и возродится, то трудно представить, кто в эти храмы будет ходить", - рассказал патриарх.

Как сообщает пресс-служба ЗакСа Петербурга, на Божественной литургии присутствовали губернатор Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента РФ Александр Беглов и председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка был построен в 19 веке. Архитектор собора –известный Василий Стасов. В советское время собор сильно пострадал, здание использовали как, а затем в качестве склада. Храм возвращен верующим в 1990 году, восстановительные работы начались уже в 1996 году.

Главная святыня собора – старейшая в Петербурге икона Святой Троицы, написанная в 15 веке.