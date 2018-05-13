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Сакура в Ботаническом саду Петербурга собрала очередь на входе
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    Сакура в Ботаническом саду Петербурга собрала очередь на входе

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    Сакура в Ботаническом саду Петербурга собрала очередь на входе

    Санкт-Петербург, 13 мая. Фестиваль японской культуры «Сакура Мацури» в Ботаническом саду привлек толпу любителей страны восходящего солнца. В очереди на вход уже около 100 человек.

    Фестиваль японской культуры проходит в Петербурге 12 и 13 мая. На фестивали можно поучаствовать мастер-классах, научиться каллиграфии, попробовать японскую кухню и многое другое.

    Главной достопримечательностью фестиваля стала цветущая сакура в Ботаническом саду. Полюбоваться нежной японской вишней собрались сотни желающих.  Сегодня в саду пройдет чайная церемония и шоу боевых искусств.

    Попасть в сад пока все не смогли, очередь на входе выстроилась на десятки метров.

    Ранее стало известно, что ждет посетителей фестиваля японской культуры в Ботаническом саду.

    Автор: Софья Куликова
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