Сакура в Ботаническом саду Петербурга собрала очередь на входе

Санкт-Петербург, 13 мая. Фестиваль японской культуры «Сакура Мацури» в Ботаническом саду привлек толпу любителей страны восходящего солнца. В очереди на вход уже около 100 человек.

Фестиваль японской культуры проходит в Петербурге 12 и 13 мая. На фестивали можно поучаствовать мастер-классах, научиться каллиграфии, попробовать японскую кухню и многое другое.

Главной достопримечательностью фестиваля стала цветущая сакура в Ботаническом саду. Полюбоваться нежной японской вишней собрались сотни желающих. Сегодня в саду пройдет чайная церемония и шоу боевых искусств.

Попасть в сад пока все не смогли, очередь на входе выстроилась на десятки метров.

Ранее стало известно, что ждет посетителей фестиваля японской культуры в Ботаническом саду.