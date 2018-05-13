«Новокрестовскую» и «Беговую» откроют ко Дню города

Санкт-Петербург, 13 мая. После тестовых мероприятий станцию метро «Новокрестовская» закроют в 19.00. Открытие двух станций для регулярного пассажирооборота назначено на конец мая.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, открытие станции «Новокрестовская» и "Беговой", еще одной станции Невско-Василеостровской линии, запланировано ближе к 27 мая, Дню города.

Согласно данным Смольного, до конца 2018 года в Петербурге должны открыться еще три станции метрополитена. Какие именно пока не уточняется.

Сегодня станцию «Новокрестовская» открыли в тестовом режиме с 10.00 до 19.00 на время футбольного матча на стадионе «Санкт-Петербург».