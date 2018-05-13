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«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0
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    «Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0

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    «Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0

    Санкт-Петербург, 13 мая. «Зенит» занял пятое место по итогам чемпионата России и сыграет в Лиги Европы в следующем сезоне.

    Петербургский ФК «Зенит» одержал уверенную победы в матче 30-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счетом 6:0. Александр Ерохин оформил покер на 38-й, 49-й, 60-й и 78-й минуте матча. Еще по одному год забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный на 6-й и 21-й минуте соответственно.

    Таким образом, у «Зенит» 53 очка и пятое место в турнирной таблице, что позволяет ему сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Ска-Хабаровск» набрал 13 очков и занял последнюю позицию РФПЛ.

    Матч на стадионе «Санкт-Петербург» стал последним для главного тренера «Зенита» Манчини. Контракт с тренером закончился по завершении сезона.

    Автор: Софья Куликова
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