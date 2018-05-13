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Бабурин будет защищать ворота «Зенита» в последнем матче сезона
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    Бабурин будет защищать ворота «Зенита» в последнем матче сезона

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    Бабурин будет защищать ворота «Зенита» в последнем матче сезона

    Санкт-Петербург, 13 мая. Стал известен стартовый состав «Зенита» в сегодняшнем матче со «СКА-Хабаровск».

    Определился состав команды «Зенита» на последнем матче под руководством итальянского тренера Роберто Манчини. Сегодня на поле выйдет третий вратарь Егор Бабурин, который еще ни разу не участвовал в матчах в этом сезоне.

    В завершающем матче текущего сезона Роберто Манчини выпустил на поле Заболотного, Дриусси, Ригони, Кузяева, Паредеса, Ерохина, Жиркова, Кришито, Мевлю и Смольникова.

    Ранее появилось видео прощания Кришито с болельщиками «Зенита». Капитан поблагодарил фанатов, команду и сотрудников «Зенита» на прекрасное время в Петербурге.

    Автор: Софья Куликова
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