Бабурин будет защищать ворота «Зенита» в последнем матче сезона

Санкт-Петербург, 13 мая. Стал известен стартовый состав «Зенита» в сегодняшнем матче со «СКА-Хабаровск».

Определился состав команды «Зенита» на последнем матче под руководством итальянского тренера Роберто Манчини. Сегодня на поле выйдет третий вратарь Егор Бабурин, который еще ни разу не участвовал в матчах в этом сезоне.

В завершающем матче текущего сезона Роберто Манчини выпустил на поле Заболотного, Дриусси, Ригони, Кузяева, Паредеса, Ерохина, Жиркова, Кришито, Мевлю и Смольникова.

Ранее появилось видео прощания Кришито с болельщиками «Зенита». Капитан поблагодарил фанатов, команду и сотрудников «Зенита» на прекрасное время в Петербурге.