Меню
Общество
В Петербурге появились новые схемы метро
Происшествия
На трассе в Коми нетрезвый водитель перевернул иномарку и вылетел в кювет
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге появились новые схемы метро

    232

    В Петербурге появились новые схемы метро

    Санкт-Петербург, 13 мая. На станциях и в вагонах метрополитена стали появляться новые схемы метро.

    На схеме петербургского метрополитена появились новые станции «Новокрестовская» и «Беговая». Также четвертую ветку метрополитена продлили до Васильевского острова. Станция метро «Горный Институт» отмечена на новой схеме как строящаяся.

    Шестая ветка метро появилась на новой карте в составе пяти строящихся станций: от станции метро «Каретная» до «Юго-Западной».

    На пятой, фиолетовой ветке в стадии строительства остаются три станции - «Шушары», «Дунайская», «Проспект Славы».

    На данный момент новую схему метро можно увидеть только на пятой линии метрополитена.

    Ранее стало известно, что станцию метро «Новокрестовская» открыли сегодня, 13 мая.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.