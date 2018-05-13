В Петербурге появились новые схемы метро

Санкт-Петербург, 13 мая. На станциях и в вагонах метрополитена стали появляться новые схемы метро.

На схеме петербургского метрополитена появились новые станции «Новокрестовская» и «Беговая». Также четвертую ветку метрополитена продлили до Васильевского острова. Станция метро «Горный Институт» отмечена на новой схеме как строящаяся.

Шестая ветка метро появилась на новой карте в составе пяти строящихся станций: от станции метро «Каретная» до «Юго-Западной».

На пятой, фиолетовой ветке в стадии строительства остаются три станции - «Шушары», «Дунайская», «Проспект Славы».

На данный момент новую схему метро можно увидеть только на пятой линии метрополитена.

Ранее стало известно, что станцию метро «Новокрестовская» открыли сегодня, 13 мая.