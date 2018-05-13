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Капитан «Зенита» Кришито попрощался с болельщиками на русском языке
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    Капитан «Зенита» Кришито попрощался с болельщиками на русском языке

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    Капитан «Зенита» Кришито попрощался с болельщиками на русском языке
    Санкт-Петербург, 13 мая. Доменико Кришито обратился к болельщикам «Зенита» с прощальной речью на русском языке.

    Итальянский капитан «Зенита» Доменико Кришито записал видеообращение к фанатам клуба. Защитник поблагодарил болельщиков, партнеров по команде и всех сотрудников клуба на русском языке.

    «Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом. Спасибо большое, ребята», — заявил Кришито в своем видеообращении.

    Капитан «Зенита» проведет свой последний матч за футбольный клуб сегодня, 13 мая, на стадионе «Санкт-Петербург». В рамках 30 тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет со «СКА-Хабаровск».

    Ранее стало известно, что на пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов, один из которых Дик Адвокат.


     

    Автор: Софья Куликова
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