Капитан «Зенита» Кришито попрощался с болельщиками на русском языке



Санкт-Петербург, 13 мая. Доменико Кришито обратился к болельщикам «Зенита» с прощальной речью на русском языке.

Итальянский капитан «Зенита» Доменико Кришито записал видеообращение к фанатам клуба. Защитник поблагодарил болельщиков, партнеров по команде и всех сотрудников клуба на русском языке.

«Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом. Спасибо большое, ребята», — заявил Кришито в своем видеообращении.

Капитан «Зенита» проведет свой последний матч за футбольный клуб сегодня, 13 мая, на стадионе «Санкт-Петербург». В рамках 30 тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет со «СКА-Хабаровск».

Ранее стало известно, что на пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов, один из которых Дик Адвокат.



