«Зенит» представил новый домашний комплект формы
Санкт-Петербург, 13 мая. ФК «Зенит» представил новую домашнюю форму из переработанного полиэстера на следующий сезон.
Как сообщает пресс-служба ФК «Зенит», в следующем сезоне 18/19 домашние игры на стадионе «Санкт-Петербург» команды проведет в традиционной лазурной форме. Новая домашняя форма от Nike имеет зигзагообразный узор, напоминающий эмблему клуба. Также на форме осталась зенитовская стрелка – воплощение стрелки Васильевского острова.
Новая экипировка производится из переработанного полиэстера, что сокращает негативное воздействие на окружающую среду. Также использована технология Dri-FIT, обеспечивающая комфортное движение.
Первыми форму примерили игроки Леандро Паредес, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Андрей Лунёв.
Новую форму можно будет увидеть уже сегодня, 13 мая, на стадионе «Санкт-Петербург». Сине-бело-голубые встретятся с ФК «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура чемпионата России текущего сезона.
«Зенит» и Nike представляют новую домашнюю игровую форму ???????? Первый матч в новых лазурных футболках — уже сегодня!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.
Подробности: https://t.co/eLNaAdZ85R pic.twitter.com/NteIk41Gov