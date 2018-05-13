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«Зенит» представил новый домашний комплект формы
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    «Зенит» представил новый домашний комплект формы

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    «Зенит» представил новый домашний комплект формы

    Санкт-Петербург, 13 мая. ФК «Зенит» представил новую домашнюю форму из переработанного полиэстера на следующий сезон.

    Как сообщает пресс-служба ФК «Зенит», в следующем сезоне 18/19 домашние игры на стадионе «Санкт-Петербург» команды проведет в традиционной лазурной форме. Новая домашняя форма от Nike имеет зигзагообразный узор, напоминающий эмблему клуба. Также на форме осталась зенитовская стрелка – воплощение стрелки Васильевского острова.

    Новая экипировка производится из переработанного полиэстера, что сокращает негативное воздействие на окружающую среду. Также использована технология Dri-FIT, обеспечивающая комфортное движение.

    Первыми форму примерили игроки Леандро Паредес, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Андрей Лунёв.

    Новую форму можно будет увидеть уже сегодня, 13 мая, на стадионе «Санкт-Петербург». Сине-бело-голубые встретятся с ФК «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура чемпионата России текущего сезона.

     

    Автор: Софья Куликова
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