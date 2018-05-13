В Петербурге открылась станция метро «Новокрестовская»



Санкт-Петербург, 13 мая. В Петербурге первый состав отправился до станции «Новокрестовская» в 10.07. Сегодня станция будет работать с 10.00 до 19.00.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский Метрополитен», станция метро «Новокрестовская» открылась сегодня, 13 мая, в 10.00. Первые пассажиры уже проехались от «Приморской» до «Новокрестовской». Поезд отправился от «Приморской» в 10.07 и в 10.10 уже прибыл на «Новокрестовскую».

Пока станция открыта только на выход, а траволаторы не работают.

Сегодня «Новокрестовская» проработает девять часов с 10.00 до 19.00. Болельщики смогут добраться до стадиона «Санкт-Петербург», где состоится матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск».

Накануне вице-губернатор Игорь Албин анонсировал открытие «Новокрестовской».

