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В Петербурге открылась станция метро «Новокрестовская»
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    В Петербурге открылась станция метро «Новокрестовская»

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    В Петербурге открылась станция метро «Новокрестовская»
    Санкт-Петербург, 13 мая. В Петербурге первый состав отправился до станции «Новокрестовская» в 10.07. Сегодня станция будет работать с 10.00 до 19.00.

    Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский Метрополитен», станция метро «Новокрестовская» открылась сегодня, 13 мая, в 10.00. Первые пассажиры уже проехались от «Приморской» до «Новокрестовской». Поезд отправился от «Приморской» в 10.07 и в 10.10 уже прибыл на «Новокрестовскую».

    Пока станция открыта только на выход, а траволаторы не работают. 

    Сегодня «Новокрестовская» проработает девять часов с 10.00 до 19.00. Болельщики смогут добраться до стадиона «Санкт-Петербург», где состоится матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск».

    Накануне вице-губернатор Игорь Албин анонсировал открытие «Новокрестовской».
     

    Автор: Софья Куликова
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