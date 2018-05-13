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Смертельная авария в Петербурге: иномарку кидало между ограждениями на ЗСД
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    Смертельная авария в Петербурге: иномарку кидало между ограждениями на ЗСД

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    Смертельная авария в Петербурге: иномарку кидало между ограждениями на ЗСД

    Санкт-Петербург, 13 мая. «Форд» врезался сначала в левое ограждение, затем в правое. Погиб пассажир «Форда Мондео».

    Как сообщили ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 12 мая около 21.30 на восьмом километре ЗСД на съезде на Екатерингофку, произошла серьезная авария. Мужчина 1979 года рождения, управляя «Фордом Мондео», совершил наезд на левое, а затем на правое силовое барьерное ограждение.

    В результате ДТП погиб на месте пассажир «Форда Мондео», мужчина 1979 года рождения.

    Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выясняют обстоятельства ДТП и проводят проверку.

    Автор: Софья Куликова
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