Смертельная авария в Петербурге: иномарку кидало между ограждениями на ЗСД

Санкт-Петербург, 13 мая. «Форд» врезался сначала в левое ограждение, затем в правое. Погиб пассажир «Форда Мондео».

Как сообщили ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 12 мая около 21.30 на восьмом километре ЗСД на съезде на Екатерингофку, произошла серьезная авария. Мужчина 1979 года рождения, управляя «Фордом Мондео», совершил наезд на левое, а затем на правое силовое барьерное ограждение.

В результате ДТП погиб на месте пассажир «Форда Мондео», мужчина 1979 года рождения.

Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выясняют обстоятельства ДТП и проводят проверку.