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Основатель русского рока Ник Рок-н-ролл выступит в Петербурге
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    Основатель русского рока Ник Рок-н-ролл выступит в Петербурге

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    Основатель русского рока Ник Рок-н-ролл выступит в Петербурге
    Санкт-Петербург, 13 мая. Основатель тюменского рок-центра «Белый кот» выступит 20 мая в КЦ «Сердце».

    Ник Рок-н-ролл приедет в Петербург с гастролями. В музыкальной среде его называют одним из основателей русского рока. Николай Кунцевич (настоящее имя Ника Рок-н-ролла) основал в Тюмени рок-центр «Белый кот», также он известен тем, что дал старт всероссийскому фестивалю женского рок-вокала «Сирин». В рамках фестиваля дебютировали такие легендарные исполнители русского рока, как «Чичерина» и «Ночные снайперы».

    Концерт состоится 20 мая в КЦ «Сердце», на следующий день в музыкальном доме «SLONDONEBA» пройдет встреча Ника с классика советского и российского рока. Гости мероприятия ответят на вопрос журналистов и сыграют вживую.

    Автор: Софья Куликова
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