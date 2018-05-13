Основатель русского рока Ник Рок-н-ролл выступит в Петербурге



Санкт-Петербург, 13 мая. Основатель тюменского рок-центра «Белый кот» выступит 20 мая в КЦ «Сердце».

Ник Рок-н-ролл приедет в Петербург с гастролями. В музыкальной среде его называют одним из основателей русского рока. Николай Кунцевич (настоящее имя Ника Рок-н-ролла) основал в Тюмени рок-центр «Белый кот», также он известен тем, что дал старт всероссийскому фестивалю женского рок-вокала «Сирин». В рамках фестиваля дебютировали такие легендарные исполнители русского рока, как «Чичерина» и «Ночные снайперы».

Концерт состоится 20 мая в КЦ «Сердце», на следующий день в музыкальном доме «SLONDONEBA» пройдет встреча Ника с классика советского и российского рока. Гости мероприятия ответят на вопрос журналистов и сыграют вживую.