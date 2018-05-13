Назначен новый начальник петербургского Нахимовского училища



Санкт-Петербург, 13 мая. Главком ВМФ РФ вручил знамя училища новому начальнику контр-адмиралу Анатолию Минакову.

Как сообщает телеканал «Звезда», главком ВМФ поблагодарил за службу контр-адмирала Алексея Суворова, у которого завершился трудовой договор, и вручил знамя училища новому начальнику НВМУ Анатолию Минакову.

Церемония назначения нового начальника Нахимовского военно-морского училища прошла в актовом зале училища. Церемония состоялась в присутствии воспитанников училища, преподавателей и начальников филиалов Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке, Севастополе и Мурманске, которые присоединились по видеосвязи.

Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев выразил уверенность, что училище в руках человека с многолетним опытом службы на Северном флоте добьется новых успехов в обучении. Также он отметил необходимость привлечь воспитанников к научно-техническому творчеству в развивающейся сфере подводной робототехники, инновационных технологий и механики и программированию.

