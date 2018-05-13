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Вице-губернатор Петербурга назвал дату открытия «Новокрестовской»
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    Вице-губернатор Петербурга назвал дату открытия «Новокрестовской»

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    Вице-губернатор Петербурга назвал дату открытия «Новокрестовской»
    Санкт-Петербург, 13 мая. Игорь Албин сообщил в «Твиттере», что станция метро «Нововкрестовская» и временный пешеходный мост откроют сегодня, 13 мая.

    Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил на своей странице в социальной сети «Твиитер», что станцию метро «Новокрестовская» и временный пешеходный мост откроют уже сегодня, 13 мая, с 10.00 до 19.00.

    Ранее стало известно, что станция «Новокрестовская» будет работать в день матча между футбольными клубами «Зенит» и «СКА-Хабаровск». Болельщики смогут бесплатно уехать со станции «Новокрестовская».

    «Это подарок жителям города от Губернатора Георгия Полтавченко и Правительства Санкт-Петербурга ко Дню Города», - написал Игорь Албин.

    Также вице-губернатор добавил, что станцию метро «Беговая» откроют в ближайшие дни. На данный момент на станции проводят пуско-наладочные работы. Открытие «Беговой» было запланировано на 29 апреля текущего года, однако принято решение отложить запуск станции на май.

    Метрополитен Петербурга уже ввел в продажу жетоны с изображением новых станций «Новокрестовская» и «Беговая».

     

     

    Автор: Софья Куликова
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