Вице-губернатор Петербурга назвал дату открытия «Новокрестовской»



Санкт-Петербург, 13 мая. Игорь Албин сообщил в «Твиттере», что станция метро «Нововкрестовская» и временный пешеходный мост откроют сегодня, 13 мая.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил на своей странице в социальной сети «Твиитер», что станцию метро «Новокрестовская» и временный пешеходный мост откроют уже сегодня, 13 мая, с 10.00 до 19.00.

Ранее стало известно, что станция «Новокрестовская» будет работать в день матча между футбольными клубами «Зенит» и «СКА-Хабаровск». Болельщики смогут бесплатно уехать со станции «Новокрестовская».

«Это подарок жителям города от Губернатора Георгия Полтавченко и Правительства Санкт-Петербурга ко Дню Города», - написал Игорь Албин.

Также вице-губернатор добавил, что станцию метро «Беговая» откроют в ближайшие дни. На данный момент на станции проводят пуско-наладочные работы. Открытие «Беговой» было запланировано на 29 апреля текущего года, однако принято решение отложить запуск станции на май.

Метрополитен Петербурга уже ввел в продажу жетоны с изображением новых станций «Новокрестовская» и «Беговая».