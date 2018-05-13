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Общество
Албин попросил у петербуржцев прощения за неудобства из-за дома на Ремесленной улице
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    Албин попросил у петербуржцев прощения за неудобства из-за дома на Ремесленной улице

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    Албин попросил у петербуржцев прощения за неудобства из-за дома на Ремесленной улице

    Санкт-Петербург, 13 мая. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин попросил прощения у жителей аварийного дома на улице Ремесленной за доставленные им неудобства. Об этом сообщает ТАСС.

    По его словам, губернатор города Георгий Полтавченко распорядился оперативно провести обследование жилых помещений. В ближайшее время людей начнут отселять. В то же время, по словам Албина, переезжать хотят не все жильцы. В связи с этим работа построена индивидуально.

    «Простите нас за неудобства»,  — цитирует ФБА «Экономика сегодня» вице-губернатора города на Неве.

    Одновременно он заявил, что реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу идет с опережением грфика.

    Ранее Албин назвал дату и время открытия станции петербургского метрополитена «Новокрестовская». Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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