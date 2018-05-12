«Зенит-2» обыграл «Шинник» и остался в ФНЛ

Санкт-Петербург, 12 мая. «Зенит-2» обыграл «Шинник» в матче 30-го тура ФНЛ со счётом 1:0 на стадионе «Петровский».

Первую половину матча сине-бело-голубые играли в меньшинстве, так как защитник Никита Каккоев получил красную карточку.

На 32 минуте игры единственный мяч в ворота «Шинника» забил защитник Илья Зуев, который занимал позицию нападающего.

Тем самым, благодаря этой победе, а также поражению «Тюмени» в параллельном матче молодёжная команда «Зенита» обеспечила себе место в первенстве Футбольной национальной лиги на будущий сезон.