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«Зенит-2» обыграл «Шинник» и остался в ФНЛ
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    «Зенит-2» обыграл «Шинник» и остался в ФНЛ

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    «Зенит-2» обыграл «Шинник» и остался в ФНЛ

    Санкт-Петербург, 12 мая. «Зенит-2» обыграл «Шинник» в матче 30-го тура ФНЛ со счётом 1:0 на стадионе «Петровский».

    Первую половину матча сине-бело-голубые играли в меньшинстве, так как защитник Никита Каккоев получил красную карточку.

    На 32 минуте игры единственный мяч в ворота «Шинника» забил защитник Илья Зуев, который занимал позицию нападающего.

    Тем самым, благодаря этой победе, а также поражению «Тюмени» в параллельном матче  молодёжная команда «Зенита» обеспечила себе место в первенстве Футбольной национальной лиги на будущий сезон.

    Автор: Софья Куликова
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