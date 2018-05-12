Цимбалинский мост в Купчино обклеили мемами

Санкт-Петербург, 12 мая. Так петербуржцы привлекают внимание к необходимости отремонтировать мост. Мемы с Медведевым украсили опоры моста.

Сегодня, 12 мая, очевидцы в социальных сетях публикуют фотографии Цимбалинского моста, на котором появились плакаты с мемами. «Не яма, а ямище», «Расслабься, это Купчино», «Ждем ремонта», «Тебе не нужен джип, если ты не с Купчино», - написано на плакатах.

В частности, авторы плакатов обращаются к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который жил на Белы Куна.

Мост находится в аварийном состоянии, асфальтовое покрытие в огромных ямах, а опоры моста давно прогнили.