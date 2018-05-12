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Цимбалинский мост в Купчино обклеили мемами
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    Цимбалинский мост в Купчино обклеили мемами

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    Цимбалинский мост в Купчино обклеили мемами

    Санкт-Петербург, 12 мая. Так петербуржцы привлекают внимание к необходимости отремонтировать мост. Мемы с Медведевым украсили опоры моста.

    Сегодня, 12 мая, очевидцы в социальных сетях публикуют фотографии Цимбалинского моста, на котором появились плакаты с мемами. «Не яма, а ямище», «Расслабься, это Купчино», «Ждем ремонта», «Тебе не нужен джип, если ты не с Купчино», - написано на плакатах.

    В частности, авторы плакатов обращаются к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который жил на Белы Куна. 

    Мост находится в аварийном состоянии, асфальтовое покрытие в огромных ямах, а опоры моста давно прогнили.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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