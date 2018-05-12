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Дата открытия «Новокрестовской» для пассажиров остается неизвестной
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    Дата открытия «Новокрестовской» для пассажиров остается неизвестной

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    Дата открытия «Новокрестовской» для пассажиров остается неизвестной

    Санкт-Петербург, 12 мая. КРТИ и ГУП «Петербургский метрополитен» не комментируют информацию об открытии станции для всех пассажиров.

    Ранее ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил, что в день матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск» болельщики смогут воспользоваться станцией «Новокрестовская». Матч состоится уже завтра, 13 мая. Однако информация об официальном открытии станции для всех пассажиров пока не поступала.

    В ГУП «Петербургский метрополитен» по информации на 10 мая еще не видели документы о передачи станции от компании «Метрострой», которая занимается ее строительством. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на источник в ГУП «Петербургский метрополитен».

    Метрополитен провел пробные пуски на новом участке в конце апреля, тем не менее информации об официальном запуске станции пока нет.

    В метро Петербурга появились новые схемы метрополитена, на которых отмечены готовые и строящиеся станции.

    Автор: Софья Куликова
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