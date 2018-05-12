Меню
Общество
Река Мурзинка в Петербурге окрасилась в кроваво-красный цвет
Новости Сирии
Иракские военные ликвидировали 40 террористов ИГ на границе с Сирией
Следующая новость
Загрузка...

    Река Мурзинка в Петербурге окрасилась в кроваво-красный цвет

    39

    Река Мурзинка в Петербурге окрасилась в кроваво-красный цвет

    Санкт-Петербург, 12 мая. Жители Невского района отмечают, что Мурзинка – настоящий хамелеон, меняет цвет несколько раз в год.

    Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в этот раз река окрасилась в кроваво-красный и покрылась белой пеной. Река меняет цвет в зависимости от времен года: зимой она была ядовито-желтой, а 12 мая к лету окрасилась в багровый.

    Жители Невского района не слишком рады багровым рекам возле своего дома. Они связывают сезонные изменения Мурзинки, которая является притоком Невы, с производственными сбросами в реку и призывают администрацию города обратить на это внимание.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.