Река Мурзинка в Петербурге окрасилась в кроваво-красный цвет

Санкт-Петербург, 12 мая. Жители Невского района отмечают, что Мурзинка – настоящий хамелеон, меняет цвет несколько раз в год.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в этот раз река окрасилась в кроваво-красный и покрылась белой пеной. Река меняет цвет в зависимости от времен года: зимой она была ядовито-желтой, а 12 мая к лету окрасилась в багровый.

Жители Невского района не слишком рады багровым рекам возле своего дома. Они связывают сезонные изменения Мурзинки, которая является притоком Невы, с производственными сбросами в реку и призывают администрацию города обратить на это внимание.