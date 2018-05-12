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Граффити с Галустяном на улице Некрасова закрасили в Петербурге
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    Граффити с Галустяном на улице Некрасова закрасили в Петербурге

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    Граффити с Галустяном на улице Некрасова закрасили в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 мая. Ранее на стене красовался портрет Павла Дурова, но его сменил портрет Михаила Галустяна в образе героя «Нашей Раши».

    Портрет Михаила Галустяна в образе консьержа Людвига Аристарховича из «Нашей Раши» закрасили желтой краской. Граффити в центре Петербурга на улице Некрасова нарисовали художники из уличного объединения HoodGraff около полугода назад.

    Причиной для удаления портрета стала жалоба петербуржца на портале «Мой Петербург». Автор жалобы назвал портрет Галустяна очередной вторичной репродукцией и попросил удалить, чтобы кто-нибудь случайно не принял её за настоящий стрит-арт. Администрация района пообещала удалить портрет, как только в городе установится плюсовая температура. Очевидцы обнаружили, что портрет исчез 4 мая.

    Ранее на этой же стене был изображен основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров. Его изображение появилось в 2015 году в рамках фестиваля социальной сети. Но в прошлом году портрет закрасили по требованию местного жителя.

     

    Автор: Софья Куликова
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