Финальный турнир Кубка европейских чемпионов по регби-7 стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. В Петербурге 13 мая состоится финальная игра Кубка европейских чемпионов по регби-7, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Санкт-Петербурге стартовал финальный турнир Кубка европейских чемпионов по регби-7. За главный приз — серебряный Кубок — в этом состязании поборются 12 команд, представляющие Беларусию, Финляндию, Литву, Латвию, Грузию, Швейцарию, Чехию и Россию.

Нашу страну представляют знаменитый «Красный Яр», хозяева турнира «Нарвская застава» и краснодарская «Кубань» — неоднократный обладатель Кубка.

Турнир продлится два дня. Его формула простая — два тайма по семь минут. Команды разбиты на три группы. К командам, занявшим первые два места в каждой группе, добавятся еще две, набравшие больше очков. Дальше начнутся игры на выбывание. Финальная игра состоится в воскресенье, 13 мая, на малой арене стадиона «Петровский».