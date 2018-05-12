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Водитель иномарки сбил женщину на трамвайной остановке в Петербурге   
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    Водитель иномарки сбил женщину на трамвайной остановке в Петербурге   

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         Водитель иномарки сбил женщину на трамвайной остановке в Петербурге   

    Санкт-Петербург, 12 мая. В Выборгском районе Петербурга водитель Hyundai Solaris сбил женщину на трамвайной остановке.

    Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области, утром 12 мая на проспекте Энгельса автомобиль марки Hyundai Solaris под кправлением молодого мужчины вылетел на остановку общественного транспорта и сбил женщину.

    Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

    Также 11 мая в Выборгском районе на проспекте Культуры автомобиль Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте.

    Автор: Софья Куликова
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