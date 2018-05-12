     Водитель иномарки сбил женщину на трамвайной остановке в Петербурге   

Санкт-Петербург, 12 мая. В Выборгском районе Петербурга водитель Hyundai Solaris сбил женщину на трамвайной остановке.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области, утром 12 мая на проспекте Энгельса автомобиль марки Hyundai Solaris под кправлением молодого мужчины вылетел на остановку общественного транспорта и сбил женщину.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

Также 11 мая в Выборгском районе на проспекте Культуры автомобиль Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте.