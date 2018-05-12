Выезд из Петербурга по Мурманскому шоссе парализован

Санкт-Петербург, 12 мая. Желающие отдохнуть за городом на выходных встали в многокилометровых пробках на выезде из Петербурга.

К 12.00 движение по Мурманскому шоссе в сторону Ленобласти было парализовано из-за многокилометровой пробки. Причиной такого затора стало избыточное количество желающих провести выходные за городом.

В Петербурге установилась теплая погода, поэтому поток машин в сторону Ленобласти заметно вырос. Также в пробках встало Новоприозерское шоссе из-за нескольких аварий. Затруднено движение по Зеленогорскому и Приморскому шоссе на съезде с ЗСД.