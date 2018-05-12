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«Мост глупости» в Петербурге победил 148-ю «Газель»
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    «Мост глупости» в Петербурге победил 148-ю «Газель»

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    «Мост глупости» в Петербурге победил 148-ю «Газель»

    Санкт-Петербург, 12 мая. В ночь на 12 мая под мостом на Софийской улице застряла 148-я «Газель».

    Проезд под мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге стал предметом шуток в социальных сетях. На путепроводе висит предупреждение «Опасно! Низкий мост! «Газель» не проедет!» и еще несколько предупреждающих знаков расположены по ходу движения. Тем не менее, в ночь на 12 мая под мостом застряла 148-я «Газель».

    Пользователи уже нарекли путепровод «Мостом глупости». «Готовимся к юбилею!», — пишут в социальных сетях. Предыдущая авария под мостом произошла 19 апреля.

    В «Твиттере» даже появилась специальная группа, посвященная «Мосту глупости», где автор выкладывает фотографии всех происшествий под мостом.

     

    Автор: Софья Куликова
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