«Мост глупости» в Петербурге победил 148-ю «Газель»

Санкт-Петербург, 12 мая. В ночь на 12 мая под мостом на Софийской улице застряла 148-я «Газель».

Проезд под мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге стал предметом шуток в социальных сетях. На путепроводе висит предупреждение «Опасно! Низкий мост! «Газель» не проедет!» и еще несколько предупреждающих знаков расположены по ходу движения. Тем не менее, в ночь на 12 мая под мостом застряла 148-я «Газель».

Пользователи уже нарекли путепровод «Мостом глупости». «Готовимся к юбилею!», — пишут в социальных сетях. Предыдущая авария под мостом произошла 19 апреля.

В «Твиттере» даже появилась специальная группа, посвященная «Мосту глупости», где автор выкладывает фотографии всех происшествий под мостом.