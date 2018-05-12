Петербургский метрополитен выпустит новые жетоны

Санкт-Петербург, 12 мая. По случаю открытия станций «Новокрестовская» и «Беговая» в продажу поступят новые жетоны в блистере.

Как сообщила пресс-служба петербургского метрополитена, с момента официального открытия станций «Новокресовска» и «Беговая» начнется продажа жетонов в блистере «Станция метрополитена — Новокрестовская» и «Станция метрополитена — Беговая», а также каждого вида этих жетонов без блистера.

Стоимость жетона не изменится и составит 45 рублей. Жетон в блистере можно будет купить в кассе метрополитена по цене 330 рублей.

Также пресс-служба подземки напоминает, что на данный момент в кассах можно купить коллекционные юбилейные жетоны в блистерах «Станция метрополитена «Площадь Александра Невского — 1». 50 лет», «Станция метрополитена «Маяковская». 50 лет», «Станция метрополитена «Гостиный двор». 50 лет» и «Станция метрополитена «Василеостровская». 50 лет».

Ранее стало известно, когда откроют станцию метро «Беговая».