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Петербургский метрополитен выпустит новые жетоны
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    Петербургский метрополитен выпустит новые жетоны

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    Петербургский метрополитен выпустит новые жетоны

    Санкт-Петербург, 12 мая.  По случаю открытия станций «Новокрестовская» и «Беговая» в продажу поступят новые жетоны в блистере.

    Как сообщила пресс-служба петербургского метрополитена, с момента официального открытия станций «Новокресовска» и «Беговая» начнется продажа жетонов в блистере «Станция метрополитена — Новокрестовская» и «Станция метрополитена — Беговая», а также каждого вида этих жетонов без блистера.

    Стоимость жетона не изменится и составит 45 рублей. Жетон в блистере можно будет купить в кассе метрополитена по цене 330 рублей.

    Также пресс-служба подземки напоминает, что на данный момент в кассах можно купить коллекционные юбилейные жетоны в блистерах «Станция метрополитена «Площадь Александра Невского — 1». 50 лет», «Станция метрополитена «Маяковская». 50 лет», «Станция метрополитена «Гостиный двор». 50 лет» и «Станция метрополитена «Василеостровская». 50 лет».

    Ранее стало известно, когда откроют станцию метро «Беговая».

    Автор: Софья Куликова
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