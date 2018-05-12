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Назван лучший ресторан Петербурга
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    Назван лучший ресторан Петербурга

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    Назван лучший ресторан Петербурга

    Санкт-Петербург, 12 мая. В рамках IV Ресторанного фестиваля выбрали лучшие меню к ЧМ-2018.

    Жюри IV Петербургского ресторанного фестиваля объявило победителей конкурса футбольных сетов. Лучшим блюдом для футбольных болельщиков оказался сет из запеченной свиной рульки, огурца, пива и холодного десерта

    В фестивале приняли участие около 70 ресторанов. Награды получили ресторан «Палкин», «Миндаль», «Абрикосов», «Центральный», «Симпозиум» и другие.

    Одним из организаторов фестиваля является городской комитет по туризму. В пресс-службе комитета отметили, что участие в фестивале добровольно и бесплатное.

    «В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, комитетом было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль футбольной тематике», -  сообщает пресс-службе комитета.

    Следующий V Ресторанный  фестиваль пройдет в Петербурге уже в ноябре текущего года.

    Автор: Софья Куликова
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