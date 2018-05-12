Назван лучший ресторан Петербурга

Санкт-Петербург, 12 мая. В рамках IV Ресторанного фестиваля выбрали лучшие меню к ЧМ-2018.

Жюри IV Петербургского ресторанного фестиваля объявило победителей конкурса футбольных сетов. Лучшим блюдом для футбольных болельщиков оказался сет из запеченной свиной рульки, огурца, пива и холодного десерта

В фестивале приняли участие около 70 ресторанов. Награды получили ресторан «Палкин», «Миндаль», «Абрикосов», «Центральный», «Симпозиум» и другие.

Одним из организаторов фестиваля является городской комитет по туризму. В пресс-службе комитета отметили, что участие в фестивале добровольно и бесплатное.

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, комитетом было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль футбольной тематике», - сообщает пресс-службе комитета.

Следующий V Ресторанный фестиваль пройдет в Петербурге уже в ноябре текущего года.