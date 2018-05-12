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Казаки обвинили тамплиеров в нападении на свой штаб в Петербурге
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    Казаки обвинили тамплиеров в нападении на свой штаб в Петербурге

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    Казаки обвинили тамплиеров в нападении на свой штаб в Петербурге
    Санкт-Петербург, 12 мая. Петербургские казаки заподозрили своего бывшего атамана в нападении на штаб.

    Как сообщает «Интерфакс», полиция Петербурга проводит расследование по факту ограбления штаба петербургских казаков. Наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталий Царьков обратился в полицию 8 мая. Он обнаружил, что из штаба пропали антикварные предметы оружия: шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки и свистовой горн. Также грабители украли мальтийский кинжал. Двери и окна помещения повреждены не были.

    «Как мы предполагаем, там были проведены какие-то ритуальные действия: в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка», — сообщил атаман.

    Ранее атаман Юрий Бугаев был выгнан из ряда казаков с позором, так как стало известно, что он состоит в Ордене тамплиеров. Казаки подозревают бывшего атамана в причастности к нападению на свой штаб.

    Однако, адвокат Игорь Трунов, состоящий в Ордене, заявил на радиостанции «Говорит Москва», что Орден не имеет к данному ограблению отношения. Юрий Бугаев несколько лет не состоит в Ордене, поэтому тамплиеры не причастны к ограблению.

    Автор: Софья Куликова
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