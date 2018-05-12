Фестиваль корюшки стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. 16-й международный Санкт-Петербургский праздник корюшки стартовал в Северной столице, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге в 16-й раз проходит фестиваль корюшки. Концертная программа праздника открылась карнавальным шествием, которое возглавляли Петр I и Екатерина II.

В этот день в надувном бассейне между участниками мероприятия проходят соревнования по рыбной ловле. Гости праздника в непромокаемых костюмах ловят корюшку тельняшками.

В 14.30 начнется акция «зарыбление», во время которой все желающие смогут выпустить мальков лосося в акваторию Финского залива.

Повара праздника уже варят генеральскую уху из 11 сортов рыбы. Попробовать этот суп можно за 150 рублей.