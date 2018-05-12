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Фестиваль корюшки стартовал в Петербурге
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    Фестиваль корюшки стартовал в Петербурге

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    Фестиваль корюшки стартовал в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 мая. 16-й международный Санкт-Петербургский праздник корюшки стартовал в Северной столице, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В Петербурге в 16-й раз проходит фестиваль корюшки. Концертная программа праздника открылась карнавальным шествием, которое возглавляли Петр I и Екатерина II. 

    В этот день в надувном бассейне между участниками мероприятия проходят соревнования по рыбной ловле. Гости праздника в непромокаемых костюмах ловят корюшку тельняшками.

    Фестиваль корюшки стартовал в Петербурге

    В 14.30 начнется акция «зарыбление», во время которой все желающие смогут выпустить мальков лосося в акваторию Финского залива.

    Повара праздника уже варят генеральскую уху из 11 сортов рыбы. Попробовать этот суп можно за 150 рублей.

    Фестиваль корюшки стартовал в Петербурге

    Фестиваль корюшки стартовал в Петербурге

    Автор: Оксана Стяжкина
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