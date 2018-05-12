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Быстрыкин взял на контроль расследование дела о гибели ребенка в больнице Петербурга
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    Быстрыкин взял на контроль расследование дела о гибели ребенка в больнице Петербурга

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    Быстрыкин взял на контроль расследование дела о гибели ребенка в больнице Петербурга
    Санкт-Петербург, 12 мая. Председатель СК России поручил проконтролировать расследование уголовных дел по факту происшествий с детьми.

    Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, за последнее время в СМИ появилось много сведений из различных регионов о резонансных происшествиях с детьми. Такая информация поступала из Санкт-Петербурга, Забайкальского и Краснодарского края. 

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовных дел, ход проведения проверки учреждений и отчитаться о результатах.

    В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика в инфекционной больнице города. Согласно делу, мальчик скончался в результате причинения смерти по неосторожности. Также в результате происшествия в бассейне пострадал 8-летний ребенок.
    Сотрудники СК по Забайкальскому краю сообщили о проведении уголовного расследования в связи нападением 18-летнего подростка на директора школы. Также уголовное дело заведено по факту ранения 8-летней девочки в станице Еремизино?Борисовское.

    Автор: Софья Куликова
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