Быстрыкин взял на контроль расследование дела о гибели ребенка в больнице Петербурга



Санкт-Петербург, 12 мая. Председатель СК России поручил проконтролировать расследование уголовных дел по факту происшествий с детьми.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, за последнее время в СМИ появилось много сведений из различных регионов о резонансных происшествиях с детьми. Такая информация поступала из Санкт-Петербурга, Забайкальского и Краснодарского края.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовных дел, ход проведения проверки учреждений и отчитаться о результатах.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика в инфекционной больнице города. Согласно делу, мальчик скончался в результате причинения смерти по неосторожности. Также в результате происшествия в бассейне пострадал 8-летний ребенок.

Сотрудники СК по Забайкальскому краю сообщили о проведении уголовного расследования в связи нападением 18-летнего подростка на директора школы. Также уголовное дело заведено по факту ранения 8-летней девочки в станице Еремизино?Борисовское.