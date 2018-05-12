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Очевидцы сообщили о пожаре на заводе под Петербургом
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    Очевидцы сообщили о пожаре на заводе под Петербургом

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    Очевидцы сообщили о пожаре на заводе под Петербургом
    Санкт-Петербург, 12 мая. Очевидцы сообщили о столбе черного дымы над заводом в поселке Металлострой.

    Петербуржцы были встревожены столбом черного дыма, поднимающегося с территории завода металлоконструкций в Металлострое вечером 11 мая. Очевидцы делятся фотографиями в социальных сетях, на которых видно, что черный дым поднимается в небо на десятки метров. Также жители Рыбацкого и Шушар жалуются на сильное задымление. Дым от пожара был виден из Фрунзенского, Невского и Кировского районов Петербурга, а также на Свердловской набережной.

    В МЧС по Петербургу не подтверждают информацию о том, что пожар произошел на территории завода металлоконструкций. По данным МЧС причиной пожара стало сжигание автомобильных покрышек. Пожарные оперативно справились с огнем и к ночи пожар потушили.

    Вечером 11 мая в районе Металлостроя было затруднено движение транспорта и образовались пробки.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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