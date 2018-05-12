Меню
Общество
Врачи санитарной авиации доставили в Петербург недоношенного младенца из Краснодара
Общество
Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение»
Следующая новость
Загрузка...

    Врачи санитарной авиации доставили в Петербург недоношенного младенца из Краснодара

    562

    Врачи санитарной авиации доставили в Петербург недоношенного младенца из Краснодара
    Санкт-Петербург, 12 мая. Младенца доставили в Петербург со сложным медицинским диагнозом.

    В первую больницу Петербурга доставили младенца, родившегося на 33 неделе. Ребенка перевозили из Краснодара медики санитарной авиации. Несмотря на то, что доставляли регулярным рейсом, на здоровье малыша это никак не сказалось. Медики подготовили все необходимые условия для безопасной и комфортной транспортировки.

    В первой больнице Петербурга врачи установили, что у ребенка сложный диагноз: некротический энтероколит новорождённых, некроз нисходящей ободочной кишки, аппендикса, инфильтраты брюшной полости, острая кишечная непроходимость, нарушение ритма сердца, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, а также церебральная ишемия 2 степени, синдром угнетения, респираторный дистресс-синдром.

     

     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.