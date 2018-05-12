Врачи санитарной авиации доставили в Петербург недоношенного младенца из Краснодара



Санкт-Петербург, 12 мая. Младенца доставили в Петербург со сложным медицинским диагнозом.

В первую больницу Петербурга доставили младенца, родившегося на 33 неделе. Ребенка перевозили из Краснодара медики санитарной авиации. Несмотря на то, что доставляли регулярным рейсом, на здоровье малыша это никак не сказалось. Медики подготовили все необходимые условия для безопасной и комфортной транспортировки.

В первой больнице Петербурга врачи установили, что у ребенка сложный диагноз: некротический энтероколит новорождённых, некроз нисходящей ободочной кишки, аппендикса, инфильтраты брюшной полости, острая кишечная непроходимость, нарушение ритма сердца, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, а также церебральная ишемия 2 степени, синдром угнетения, респираторный дистресс-синдром.