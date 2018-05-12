Меню
Общество
Движение по Большеохтинскому мосту перекроют из-за ремонта
Украина
Экс-глава МИД Украины заступился за русский язык
Следующая новость
Загрузка...

    Движение по Большеохтинскому мосту перекроют из-за ремонта

    293

    Движение по Большеохтинскому мосту перекроют из-за ремонта
    Санкт-Петербург, 12 мая.  Большеохтинский мост и прилегающий транспортный тоннель перекроют 12 и 13 мая.

    Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», движение по Большеохтинскому мосту и прилегающим к нему транспортному тоннелю и путепроводу ограничат в связи с проведением работ по асфальтированию покрытия проезжей части. 

    Движение будет ограничено 12 мая с 00.00 до 13 мая 22.00 по крайним правым полосам в обоих направлениях. С 13 мая по 18 мая движение по крайним правым полосам будет ограничено с 22.00 до 6.00.

    Далее с 18 мая 22.00 до 22 мая 22.00 нельзя будет проехать также по крайним правым полосам. С 20 мая по 25 мая с 22.00 до 6.00 ограничат движение по внутренним полосам.

    С 22.00 25 мая по 22.00 27 мая будет перекрыты внутренние полосы в обоих направлениях. В период с 22.00 до 6.00 с 27 по 31 мая также будет ограничено движение по внутренним полосам в обоих направлениях.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.