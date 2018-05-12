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В центре Петербурга сносят летние террасы популярных кафе
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    В центре Петербурга сносят летние террасы популярных кафе

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    В центре Петербурга сносят летние террасы популярных кафе
    Санкт-Петербург, 12 мая. Сотрудники центра повышения эффективности использования государственного имущества демонтировали две летние веранды популярных кафе на Итальянской улице.

    На Итальянской улице и набережной канала Грибоедова без летних веранд остались «Две палочки» и «Ziscafe». Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества приступили к демонтажу конструкций днем 11 мая.

    Как информирует комитет по контролю за имуществом, оба участка включены в схему размещения стационарных торговых объектов. Собственники данных заведений не согласовывали с правительством использование данных территорий.

    Владельцы заведений были уведомлены о том, что данные постройки не согласованы и их нужно убрать, иначе это будет сделано в принудительном порядке. Однако, уведомление о добровольном освобождении было проигнорировано.

    Автор: Софья Куликова
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